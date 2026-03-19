Milano-Sanremo 2026 Pidcock | Gara diversa dalla Milano-Torino ma ci proverò

Il ciclista Pidcock ha dichiarato che la Milano-Sanremo 2026 sarà diversa dalla Milano-Torino, ma intende comunque provarci. La gara si svolgerà nel 2026 e si svolgerà a Milano. Pidcock ha commentato che, nonostante le differenze tra le due competizioni, continuerà a impegnarsi per ottenere un buon risultato. La corsa si terrà a marzo.

Roma, 19 marzo 2026 - Vincere aiuta a vincere, nonostante si tratti di due corse molto diverse nel tracciato e ancora di più nella startlist: lo sa bene Tom Pidcock che, reduce dal netto successo alla Milano-Torino 2026, sogna di ripetersi alla Milano-Sanremo 2026, senza però perdere di vista un po' di sano realismo. Le dichiarazioni di Pidcock. In realtà, un allungo del genere sulla salita di Superga sembra un ottimo biglietto da visita per le asperità finali che decideranno la Classicissima, ma il britannico, come dichiarato ai microfoni di Spazio Ciclismo, sa bene che per vincere una corsa del genere serviranno anche altri ingredienti: compresa la fortuna, pensando a quanto accaduto l'anno scorso e rievocato proprio ora, quasi a volerne esorcizzare il bis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milano-Sanremo 2026, Pidcock: “Gara diversa dalla Milano-Torino, ma ci proverò” Articoli correlati Milano-Torino, highlights: Roglic ci prova, Pidcock trionfa a SupergaGli highlights della 107ª edizione della Milano-Torino, la classica più antica (prima edizione nel 1876, 150 anni esatti fa): Tom Pidcock del team... Milano-Torino 2026, vince Pidcock. L’ordine di arrivoTorino, 18 marzo 2026 – La Milano-Torino 2026 fa compiere alla corsa ciclistica più antica del mondo ben 150 anni. Contenuti utili per approfondire Milano Sanremo 2026 Pidcock Gara... Temi più discussi: Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo; Pidcock, colpo a Superga: sua la Milano-Torino davanti a Johannessen e Roglic; Roglic ci prova, ma alla fine sbuca Pidcock: gli highlights; Dove vedere la Milano-Sanremo 2026 in tv: orari, programma, streaming. Milano-Sanremo 2026, Pidcock: Gara diversa dalla Milano-Torino, ma ci proveròIn realtà, un allungo del genere sulla salita di Superga sembra un ottimo biglietto da visita per le asperità finali che decideranno la Classicissima, ma il britannico, come dichiarato ai microfoni di ... sport.quotidiano.net Dove vedere la Milano-Sanremo 2026 in tv: orari, programma, streamingSale la tensione e aumenta, con il trascorrere delle ore, l'adrenalina per i corridori in vista della prima grande classica della stagione. Sabato 21 ... oasport.it Al via la - Comincia la stagione delle grandi classiche del Ciclismo Guarda la #MilanoSanremo2026, a partire dalle ore 10 di sabato 21 marzo, su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com «Ho dedicato la mia vita da ciclista alla Milano-Sanremo. Ora cerco di aiutare Pogacar a vincerla». Niccolò Bonifazio e la Classicissima, feeling speciale. L’ex sprinter di Diano Marina, 32 anni, ha provato nove volte a conquistarla, nel 2015 è stato 5°. A fine 20 - facebook.com facebook