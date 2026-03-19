Uno studio analizza come sono state raccontate le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali a Milano-Cortina. I ricercatori hanno esaminato i media e le coperture giornalistiche, evidenziando un'attenzione particolare allo sport femminile. La ricerca si concentra sul modo in cui sono state rappresentate le atlete e le competizioni, offrendo un quadro dettagliato delle narrazioni veicolate dai diversi canali di informazione.

Milano, 19 mar. - (Adnkronos) - Come sono state raccontate le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali Milano Cortina dai media televisivi italiani? Quali immagini, linguaggi e protagonisti emergono nella narrazione mainstream dei Giochi? Donne e uomini sono rappresentati allo stesso modo? A queste domande risponde la ricerca “Parità di genere e rappresentazione nei media: da Parigi 2024 a Milano Cortina 2026” promossa da Comitato Olimpico Internazionale e Fondazione Bracco, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026. Da sempre, i Giochi Olimpici e Paralimpici rappresentano una piattaforma globale, che contribuisce a plasmare il modo in cui lo sport viene raccontato e percepito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina, lo studio: Giochi hanno riportato al centro lo sport femminile

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