Il ministro dello sport ha annunciato che, secondo un’indagine presentata oggi, la partecipazione femminile nella comunicazione legata ai Giochi di Milano-Cortina è risultata significativa, spesso superiore a quella maschile. La dichiarazione si concentra sull'importanza della presenza femminile, evidenziando come questa sia stata pari o addirittura superiore in vari aspetti. Nessun altro dettaglio sul contenuto dell’indagine o sui numeri specifici è stato fornito.

Milano, 19 mar. - (Adnkronos) - “Dall'indagine presentata oggi abbiamo visto che la presenza femminile, anche nella comunicazione, è stata molto importante e pari, se non in alcuni casi anche superiore, alla presenza maschile”. E' quanto affermato da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, intervenendo alla presentazione da parte di Fondazione Bracco e Comitato Olimpico Internazionale, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026, dei risultati della ricerca “Parità di genere e rappresentazione nei media: da Parigi 2024 a Milano Cortina 2026” realizzata dall'Osservatorio di Pavia. “Questa è un'ottima notizia anche perché... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina, Fontana: "Ai Giochi presenza femminile pari se non superiore a quella maschile"

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