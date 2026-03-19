Il comitato organizzatore dei Giochi Invernali di Milano-Cortina ha comunicato che, grazie alla collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale e la Fondazione Milano Cortina 2026, questa edizione si distingue per un maggior equilibrio di genere rispetto alle precedenti. La dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante ufficiale coinvolto nel progetto. La scelta si riflette nella distribuzione delle quote e nelle rappresentanze ufficiali presenti in occasione dell’evento.

Milano, 19 mar. - (Adnkronos) - “Il Comitato Olimpico Internazionale e la Fondazione Milano Cortina 2026, nostri partner in questa iniziativa, hanno fatto dei Giochi Invernali italiani l'edizione più equilibrata di sempre dal punto di vista del genere. Un traguardo molto importante: musica per le mie orecchie, che mi batto da tempo per l'empowerment femminile nell'impresa e nelle istituzioni. Di queste Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano e Cortina porterò nel cuore soprattutto i volti delle atlete azzurre, che hanno vinto con merito e impegno un numero straordinario di medaglie”. “È stata una grande emozione ammirare le gesta... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina, Bracco: "Più equilibrio di genere in questa edizione dei Giochi Invernali"

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