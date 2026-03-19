Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, le donne hanno ottenuto risultati significativi e hanno raccontato storie di grande rilievo. Attilio Fontana ha sottolineato che la partecipazione femminile è stata molto importante e ha evidenziato il contributo delle atlete alle competizioni. La manifestazione ha visto protagoniste diverse atlete che si sono distinte nelle varie discipline, portando avanti le proprie performance.

(Agenzia Vista) Milano, 19 marzo 2026 "La presenza femminile alle Olimpiadi è stata molto importante. Le donne si sono distinte sia per risultati sportivi sia per le loro storie come quella di Francesca Lollobrigida col suo bambino e dei Federica Brignone che sei mesi fa aveva le stampelle e poi, con grande sacrificio, ha vinto due medaglie d'oro". Sono le parole del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana in occasione della presentazione della ricerca "Parità di genere e rappresentazione nei media: da Parigi 2024 a Milano Cortina 2026" realizzata dall'Osservatorio di Pavia e proposta da Fondazione Bracco e Comitato Olimpico Internazionale, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina, Attilio Fontana: Donne alle Olimpiadi si sono distinte per risultati e storie

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