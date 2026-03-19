Milano-Cortina Attilio Fontana | Donne alle Olimpiadi si sono distinte per risultati e storie – Il video

Il sindaco di Milano-Cortina ha commentato l’andamento delle Olimpiadi, sottolineando come le donne abbiano ottenuto risultati significativi e abbiano contribuito con storie di rilievo durante l’evento. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa il 19 marzo 2026. Un video diffuso mostra le sue parole, evidenziando l’importanza attribuita alla partecipazione femminile.

(Agenzia Vista) Milano, 19 marzo 2026 "La presenza femminile alle Olimpiadi è stata molto importante. Le donne si sono distinte sia per risultati sportivi sia per le loro storie come quella di Francesca Lollobrigida col suo bambino e dei Federica Brignone che sei mesi fa aveva le stampelle e poi, con grande sacrificio, ha vinto due medaglie d'oro". Sono le parole del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana in occasione della presentazione della ricerca "Parità di genere e rappresentazione nei media: da Parigi 2024 a Milano Cortina 2026" realizzata dall'Osservatorio di Pavia e proposta da Fondazione Bracco e Comitato Olimpico Internazionale, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Open.online

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Milano-Cortina, Attilio Fontana: Donne alle Olimpiadi si sono distinte per risultati e storie

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