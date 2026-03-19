Milan vs Torino trentesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La trentesima giornata di Serie A 20252026 si apre con il match tra Milan e Torino. I rossoneri, con l’obiettivo di mantenere il secondo posto, scendono in campo contro i granata, che puntano a conquistare punti utili per allontanarsi dalle zone basse della classifica. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione, con le formazioni ancora da definire.

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri vogliono evitare passi falsi per non mettere a rischio il secondo posto, mentre i granata cercano il colpo per avvicinarsi alla salvezza. Milan vs Torino si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 18 presso lo stadio Meazza. MILAN VS TORINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri hanno il morale sotto i tacchi a causa della sconfitta di Roma contro la Lazio, che rischia di mettere la parola fine al sogno Scudetto. La classifica non permette cali, anche perchè il Napoli è ora a meno uno, e la squadra di Allegri non ha intenzione di mollare il secondo posto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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