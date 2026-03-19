Sabato 21 marzo 2026 alle 18:00 si gioca Milan-Torino allo stadio San Siro. Il Milan ha perso di misura contro la Lazio nell'ultima partita, mentre il Torino si prepara a sfidare i rossoneri in trasferta. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici sono già circolati tra gli addetti ai lavori.

Il Milan ha forse abbandonato definitivamente il sogno scudetto dopo la sconfitta di misura sul campo della Lazio, ma ora è chiamato ad affrontare il Torino a San Siro. I rossoneri sono infatti ora a -8 dalla capolista Inter e solo a +1 dal Napoli, e ad oggi devono guardare maggiormente il distacco dal quinto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Milan-Torino (sabato 21 marzo 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

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