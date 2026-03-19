Milan-Torino | data orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha annunciato che terrà una conferenza stampa di presentazione in vista della partita contro il Torino. L’appuntamento è fissato allo stadio di San Siro e avverrà prima della sfida valida per la 30ª giornata della Serie A 2025-2026, in programma sabato 21 marzo alle 18:00.

Reduce dalla sconfitta esterna (0-1) contro la Lazio di Maurizio Sarri, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà a giocare a 'San Siro' per il match della 30^ giornata della Serie A 2025-2026. In calendario, sabato 21 marzo alle ore 18:00, c'è infatti la sfida contro il Torino di Roberto D'Aversa. Il Milan, con il k.o. nella Capitale di domenica scorsa, è scivolato a 8 punti dall'Inter e ha visto complicarsi notevolmente le chance di poter lottare per lo Scudetto. Il Diavolo tiene un ottimo passo, con 60 punti dopo 29 giornate di campionato, ma ora deve necessariamente anche guardarsi le spalle. Dietro, infatti,... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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