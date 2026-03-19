Sabato 21 marzo alle 18:00, il Milan giocherà contro il Torino a ‘San Siro’. Si prevede che oltre 72mila tifosi assisteranno all’incontro, riempiendo lo stadio per l’occasione. La partita rappresenta un momento importante per i rossoneri, che si preparano ad affrontare la squadra torinese davanti a un pubblico numeroso.

Anche se il Milan ha rallentato la propria corsa in classifica con la sconfitta dello stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio, vedendo salire a 8 punti il distacco rispetto all'Inter capolista in Serie A, il calore dei suoi tifosi non è diminuito. Tutt'altro. Lo ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sabato 21 marzo, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà a 'San Siro' il Torino di Roberto D'Aversa e, per l'occasione, sono attesi sugli spalti dello stadio meneghino oltre 72mila spettatori. Un altro pienone, insomma, come il pubblico rossonero ha abituato a fare ormai da molto tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino, attesi oltre 72mila spettatori a ‘San Siro’: quanto amore per i rossoneri

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