Milan Rabiot è indispensabile | parlano i numeri Non è un caso se Allegri chiede …

Adrien Rabiot, centrocampista francese nato nel 1995, è arrivato al Milan nella scorsa estate dall'Olympique Marsiglia. I numeri mostrano che il giocatore è considerato fondamentale dall’allenatore Allegri, che ha richiesto la sua presenza in squadra. La sua presenza è percepita come essenziale nel sistema tattico del club milanese.

Lo abbiamo detto più volte, ma con la partita di domenica scorsa persa (0-1) allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio si è avuta, purtroppo, la triste conferma: c'è un Milan con Adrien Rabiot e un Milan senza Adrien Rabiot. Quando c'è il centrocampista francese, classe 1995, sul terreno di gioco, il Diavolo ha una media da Scudetto, con 2,42 punti per partita. Quando, invece, l'ex Olympique Marsiglia, Juventus e PSG è assente, il Milan ha un passo con cui faticherebbe ad entrare in Europa, con una media-punti di 1,4 per gara. Rabiot, in questa stagione, è mancato in 7 partite su 29 di campionato: i rossoneri di Massimiliano Allegri hanno conquistato appena 2 vittorie (a 'San Siro' contro Fiorentina, 2-1 e Roma, 1-0). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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