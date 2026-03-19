L’ex calciatore del Milan ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale del club, chiedendo alla società di intervenire riguardo a un giocatore specifico. Ha commentato come alcuni calciatori, una volta approdati in grandi squadre, tendano a sfruttare ogni opportunità per emergere, mentre altri, per diversi motivi, finiscono per perdere il proprio potenziale. La questione riguarda il comportamento di Leao e le misure da adottare.

Ci sono calciatori che, una volta arrivati in una grande squadra, sfruttano ogni occasione per mettersi in mostra e altri che, per vari motivi, si adagiano finendo per dilapidare il proprio potenziale. È sempre stato così nella storia del calcio ed è pure il pensiero (neanche troppo sottinteso) di Giuseppe Pancaro, uno che di certo faceva parte della prima categoria. Il personaggio: Giuseppe Pancaro. In diciannove anni di carriera, Pancaro ha fatto dell’umiltà e dell’ intelligenza calcistica i suoi punti di forza: versatile al punto di consentire ai vari allenatori di schierarlo in diverse posizioni della linea difensiva, sapeva sempre farsi trovare pronto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, parla l’ex Pancaro: “La società prenda provvedimenti con Leao”

Articoli correlati

Pancaro a LazioNews24: «Biancocelesti in crisi profonda, la sensazione è che manchi sintonia tra allenatore e società! Sul Milan…»Perisic Inter, il croato spinge forte verso il ritorno: il piano per la “Last Dance”.

Pancaro: "Che fascino Allegri contro Sarri. Milan, Leao ha dei limiti. Bartesaghi e Palestra sono il futuro"Sei anni alla Lazio e due al Milan, con uno scudetto vinto in ciascuna delle due squadre oltre a tanti altri trofei (sei con la Lazio e due col...

Altri aggiornamenti su Milan parla l'ex Pancaro La società...

Temi più discussi: L'ex Bierhoff: Ecco come recuperammo 7 punti alla Lazio. Milan, credici! Puoi rimontare l'Inter; Cesari spiega perché il VAR non ha segnalato il tocco di mano di Ricci in Milan-Inter: È sudditanza; Edoardo Motta decisivo contro il Milan, la Lazio ringrazia la Juve: chi è l'ex portiere bianconero; Walker rinuncia al sogno Mondiale: l’ex Milan annuncia l’addio alla Nazionale inglese.

Milan, parla l'ex tecnico di Leao: È un 9, da piccolo mi ricordava RonaldoGol decisivo contro la Lazio e il suo Milan primo in classifica. È un momento magico per Rafa Leao, di cui ha parlato a lungo il suo ex allenatore ai tempi delle giovanili dello Sporting, Tiago ... sportmediaset.mediaset.it

Costacurta: Fossi nel Milan ora mi guarderei alle spalleL'ex difensore rossonero parla dopo il ko della squadra di Allegri contro la Lazio ... msn.com

Milan-Leao, giusto dirsi addio. il portoghese non è più un giovane, il salto di qualità non arriverà. Arbitri: è sempre caos. Passato quasi inosservato il clamoroso errore del VAR in Como-Roma x.com

Due investimenti che hanno mostrato poco, #Jashari e #Nkunku sono due oggetti del mistero nella stagione del #Milan. Che ne sarà di loro per il prossimo anno Trovi la nostra analisi nel primo commento #SempreMilan - facebook.com facebook