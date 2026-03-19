Milan meglio Leao o Giroud come prima punta? I dati parlano chiaro

Nel Milan, si discute su chi tra Leao e Giroud sia la scelta migliore come prima punta. I dati mostrano che Leao sta avendo un rendimento deludente in questa posizione, mentre Giroud continua a essere impiegato come centrale offensivo. La questione resta aperta tra opinioni e analisi dei numeri, senza che ci siano decisioni ufficiali o cambi di formazione annunciati.

Dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio che ha praticamente chiuso qualsiasi discorso lasciato aperto dall'Inter per una possibile rimonta Scudetto, non si fa altro che parlare di un giocatore rossonero in particolare. Intendiamo, ovviamente, Rafael Leao. Il portoghese, protagonista di una brutta gara contro i biancocelesti, è al centro dell'occhio del ciclone da alcuni giorni per l'episodio avvenuto al 67' del match. Allegri decide di sostituirlo, ma la sua uscita dal campo è un grande insieme di gesti non belli da vedere in un campo da calcio. Prima la camminata lenta nonostante lo svantaggio, poi l'intervento (che non ha prodotto l'effetto sperato) di capitan Maignan per farlo accelerare e poi il doppio rifiuto di abbraccio tentato dal tecnico toscano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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