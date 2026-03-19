Zvonimir Boban ha rivelato negli studi di Sky Sport che il Milan aveva in corso un accordo con Dominik Szoboszlai, ma l’affare non è andato a buon fine. Secondo quanto dichiarato, Szoboszlai era stato preso in considerazione dal club rossonero e l’affare sembrava ormai concluso prima che si interrompesse. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Zvonimir Boban sgancia la bomba di mercato negli studi di Sky Sport, rivelando il clamoroso retroscena che avrebbe potuto portare Dominik Szoboszlai a vestire la maglia del Milan. Il talento ungherese, oggi perno inamovibile del Liverpool dopo il trasferimento da 70 milioni di euro dal Lipsia nell’estate 2023, era stato virtualmente acquistato dal dirigente croato durante la sua gestione in Via Aldo Rossi. «L’avevamo già chiuso, era un affare fatto, ma poi non se ne fece nulla», ha confessato l’ex Chief Football Officer rossonero, confermando come il centrocampista fosse il primo obiettivo per la rivoluzione tecnica del club prima del naufragio della trattativa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, il rimpianto di Boban: “Szoboszlai era preso, affare chiuso”

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