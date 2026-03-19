Milan | Allegri ha riunito la squadra

Il tecnico del Milan ha convocato la squadra in vista della partita contro il Torino. Sky Sport ha pubblicato un video in cui si parla di Allegri, descrivendolo come il principale responsabile della rosa attuale del club. La riunione si è svolta negli ultimi giorni, preparando i giocatori alla sfida in programma questa sera.

In un’analisi dedicata proprio alla vigilia della sfida casalinga contro il Torino, Sky Sport ha dedicato un video speciale a Massimiliano Allegri, definendolo il “papà” del Milan attuale. Il giornalista Peppe Di Stefano, nel pezzo intitolato “Allegri ‘papà’ del Milan, come incide sulla squadra in campo e a Milanello”, ha sottolineato il ruolo centrale del tecnico toscano nel ridare equilibrio e identità al club dopo una stagione precedente complicata. Allegri, arrivato in un momento di crisi, ha lavorato innanzitutto sul gruppo e sull’ambiente: ha riunito la squadra, ha ristabilito gerarchie chiare e ha migliorato sensibilmente l’atmosfera a Milanello, trasformando lo spogliatoio in un luogo più sereno e produttivo. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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