migranti sbarco nella notte a vibo marina

Nella notte, al porto di Vibo Marina, è arrivata la nave Aita Mari, imbarcazione della ONG spagnola. Tre giorni fa aveva soccorso 32 migranti che si trovavano alla deriva nel Mediterraneo. L’approdo è avvenuto dopo la mezzanotte, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sulle operazioni di sbarco. La nave ha raggiunto il porto senza incidenti.

È approdata dopo la mezzanotte al porto di Vibo Marina la nave Aita Mari, l’imbarcazione della Ong spagnola che tre giorni fa ha soccorso 32 migranti alla deriva nel Mediterraneo. Il gruppo, che viaggiava a bordo di un gommone in difficoltà, è stato condotto nello scalo vibonese, indicato dalle autorità come porto sicuro per lo sbarco. Dopo le procedure di identificazione e gli accertamenti sanitari, i migranti sono stati accompagnati verso un autobus parcheggiato nel piazzale della Capitaneria di porto. Da lì il trasferimento all’hotspot di Portosalvo dove hanno trascorso la notte. Nelle prossime ore inizieranno le operazioni di smistamento verso i vari centri distribuiti sul territorio nazionale, secondo le disposizioni del Ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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