Un’indagine ha rivelato che alcuni medici No-CPR hanno rilasciato falsi certificati che attestano condizioni di salute come scabbia e tubercolosi ai migranti. Questi certificati sono stati utilizzati per lasciare liberi alcuni migranti senza rispettare le procedure sanitarie previste. La vicenda ha suscitato grande attenzione e apre un fronte su possibili irregolarità nelle certificazioni mediche rilasciate.

Scabbia e tubercolosi. La prima passa da pelle a pelle, basta un contatto. La seconda viaggia nell’aria, con un colpo di tosse o un po’ di saliva. Patologie che i medici del reparto di malattie infettive del Santa Maria delle Croci di Ravenna conoscevano bene. Tanto da diagnosticarle ai clandestini che Prefettura e Questura hanno tentato di espellere dal territorio italiano perché considerati pericolosi, ma che grazie ai certificati di inidoneità al trattenimento in un centro per il rimpatrio erano liberi di contagiare. È in questo passaggio che l’inchiesta sui falsi certificati dei medici No-Cpr diventa clamorosa. Perché se si certifica un rischio sanitario e poi lo si lascia circolare, non è più solo una valutazione medica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Migranti con scabbia e tubercolosi lasciati liberi di pro­po­sito dai medici

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