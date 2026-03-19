Microcredito nel Molise | scuola e impresa si uniscono

Il 19 marzo 2026 nella Sala Giunta della Provincia di Campobasso è stato firmato un protocollo d’intesa tra il CPIA Maestro Alberto Manzi, la Cassa per il Microcredito, la Rete delle Sartorie Sociali e l'APS ARCI Francesco Jovine. L’accordo riguarda la collaborazione tra scuola e impresa nel territorio del Molise, con l’obiettivo di promuovere iniziative di microcredito e sviluppo locale.

Nella Sala Giunta della Provincia di Campobasso, giovedì 19 marzo 2026, è stato firmato un protocollo d’intesa che lega il CPIA Maestro Alberto Manzi, la Cassa per il Microcredito, la Rete delle Sartorie Sociali e l’APS ARCI Francesco Jovine. L’accordo, siglato alla presenza del Presidente Giuseppe Puchetti, mira a trasformare le competenze degli studenti e degli adulti in opportunità imprenditoriali concrete attraverso percorsi formativi dedicati all’economia sociale. La firma non segna solo una collaborazione burocratica, ma apre una strada pratica verso l’autonomia economica dei cittadini molisani. Il progetto Microcredito e sviluppo locale promette di fornire strumenti finanziari reali, come il microcredito, per sostenere nuove attività radicate nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Microcredito nel Molise: scuola e impresa si uniscono Articoli correlati Crisi d’impresa: come salvare i posti di lavoro nel MoliseIl campus universitario Vazzieri di Campobasso ospiterà martedì 17 marzo, alle ore 10, un confronto cruciale sul futuro del lavoro nel Molise. Evo Live: Molise e Abruzzo uniscono le forze a VeronaLa Fiera Internazionale SOL2EXPO di Verona si trasforma nel palcoscenico dove Molise e Abruzzo uniscono le forze sotto il progetto Evo Live.