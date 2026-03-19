Il marito di Silvia Albano ha dichiarato di sostenere il Sì al referendum, nonostante la separazione dalla moglie. In casa di Albano, la situazione riguarda principalmente questioni personali e politiche, con il marito che si schiera pubblicamente a favore della riforma. La separazione tra i due non riguarda aspetti professionali, ma si concentra su divergenze di opinione.

In casa di Silvia Albano c’è una separazione e non è quella delle carriere. Il referendum si avvicina e Fabrizio Merluzzi, noto avvocato penalista romano, nonché marito della presidente di Magistratura Democratica, corrente di sinistra della magistratura, ha le idee molto chiare sul perché voterà “certamente sì” il prossimo 22 e 23 marzo. “Credo che la separazione delle carriere sia un cambiamento culturale di cui il paese ha bisogno. Ci deve essere una netta distinzione tra chi accusa, chi difende e chi giudica. E non mi fa paura un pm separato dal giudice, perché il giudice deve avere la cultura del dubbio, mentre il pubblico ministero deve avere la cultura della prova”, ha detto Merluzzi a Il Foglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Mia moglie ha una posizione ideologica". Il marito di Silvia Albano si schiera col Sì

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