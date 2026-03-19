Mia figlia ha 10 mesi ma accetta solo pappe frullate | è normale?

Una madre si rivolge chiedendo se sia normale che la figlia di 10 mesi accetti solo pappe frullate, segnalando difficoltà nello svezzamento. La donna spiega che la bambina, ormai quasi un anno, non desidera altri tipi di alimenti e preferisce solo cibi completamente frullati. La richiesta riguarda il comportamento alimentare del bambino in questa fase di crescita.

Buon pomeriggio, ho purtroppo un po’ di problemi con lo svezzamento. La mia bambina ha già 10 mesi ma accetta solo pappe completamente frullate. Appena sente un piccolo pezzetto di consistenza diversa piange o ha addirittura dei conati di vomito. A quest’età potrebbe essere già un blocco psicologico? O potrebbe essere qualcosa di fisico? Come posso aiutarla a passare ai cibi solidi in sicurezza? Grazie se vorrà rispondermi. Buongiorno signora, a 10 mesi è abbastanza frequente che alcuni bambini mostrino difficoltà ad accettare consistenze diverse dal frullato. Nella maggior parte dei casi non si tratta di un problema fisico né di un vero “blocco psicologico”, ma di una fase di sensibilità orale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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