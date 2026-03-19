Buon pomeriggio, ho purtroppo un po’ di problemi con lo svezzamento. La mia bambina ha già 10 mesi ma accetta solo pappe completamente frullate. Appena sente un piccolo pezzetto di consistenza diversa piange o ha addirittura dei conati di vomito. A quest’età potrebbe essere già un blocco psicologico? O potrebbe essere qualcosa di fisico? Come posso aiutarla a passare ai cibi solidi in sicurezza? Grazie se vorrà rispondermi. Buongiorno signora, a 10 mesi è abbastanza frequente che alcuni bambini mostrino difficoltà ad accettare consistenze diverse dal frullato. Nella maggior parte dei casi non si tratta di un problema fisico né di un vero “blocco psicologico”, ma di una fase di sensibilità orale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Mia figlia ha 10 mesi ma accetta solo pappe frullate: è normale?”

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"Sono molto preoccupata per i social. Mia figlia non sa cosa sia lo smartphone; piuttosto che darle l’iPad per farla stare buona a tavola, rinuncio a andare a cena fuori. Gli studi confermano che il precoce utilizzo dei supporti digitali mette a repentaglio la capaci facebook