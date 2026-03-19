Una madre si rivolge con preoccupazione a un professionista riguardo alle abitudini alimentari della figlia di 10 mesi, che accetta esclusivamente pappe frullate. La donna spiega di avere difficoltà con lo svezzamento e chiede se questa condizione sia comune a questa età. Non vengono menzionati altri dettagli o motivazioni legate alla situazione.

Buon pomeriggio, ho purtroppo un po’ di problemi con lo svezzamento. La mia bambina ha già 10 mesi ma accetta solo pappe completamente frullate. Appena sente un piccolo pezzetto di consistenza diversa piange o ha addirittura dei conati di vomito. A quest’età potrebbe essere già un blocco psicologico? O potrebbe essere qualcosa di fisico? Come posso aiutarla a passare ai cibi solidi in sicurezza? Grazie se vorrà rispondermi. Buongiorno signora, a 10 mesi è abbastanza frequente che alcuni bambini mostrino difficoltà ad accettare consistenze diverse dal frullato. Nella maggior parte dei casi non si tratta di un problema fisico né di un vero “blocco psicologico”, ma di una fase di sensibilità orale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Mia figlia ha 10 mesi ma accetta solo pappe frullate: è normale?”

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