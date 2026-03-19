Metta | la meditazione che trasforma l’autocritica in amore

La meditazione Metta, di origine buddista Theravada, si concentra sulla creazione di sentimenti di gentilezza e affetto verso se stessi e gli altri. Questa pratica invita a rivolgere pensieri positivi e compassionevoli, promuovendo un atteggiamento di amore e accoglienza. È utilizzata come strumento pratico per cambiare l’autocritica in un comportamento più comprensivo e amabile.

La pratica della meditazione Metta, radicata nella tradizione buddista Therav?da, si propone come strumento concreto per trasformare l’atteggiamento critico verso se stessi in un approccio di gentilezza amorevole. Questa tecnica non mira a forzare emozioni positive immediate, ma ad allenare progressivamente la mente a ridurre l’autocritica e a coltivare il benessere interiore. Lorenzo Giacomi, psicologo clinico specializzato nella crescita personale, evidenzia come questa forma di meditazione sia diversa dalle pratiche focalizzate sul respiro o sulla semplice consapevolezza dei pensieri. L’obiettivo centrale è generare intenzionalmente sentimenti di benevolenza che partono dall’individuo stesso per poi estendersi agli altri esseri viventi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Metta: la meditazione che trasforma l’autocritica in amore Articoli correlati Di origine buddista, la meditazione metta allena il cervello a essere meno giudicante verso se stessiPuò succedere, si è comprensivi, empatici e disponibili al perdono verso gli altri. "Osho e l'amore – Meditazione del cuore & incontro con Shanti Tozzi"Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Vieni a... How to Develop Laser Focus in a World Full of Distractions Contenuti utili per approfondire Metta la meditazione che trasforma... Meditazione Metta:come praticare l’autocompassione, dalla tradizione buddista ai giorni nostriÈ in questo contesto che affondano le radici della Meditazione Metta: «Spesso tradotta come meditazione della gentilezza amorevole, è una pratica contemplativa di benevolenza. Non a caso, il termine ... iodonna.it Meditazione per principianti: primi passi verso la mindfulnessLa meditazione è una pratica antica che oggi viene spesso proposta come strumento per migliorare il benessere mentale. A livello operativo, la meditazione include tecniche differenti che favoriscono l ... tuobenessere.it