Metsola | Per troppo tempo l' Ue ha fatto sentire in colpa chi guida un' auto – Il video

Il Parlamento europeo ha presentato un nuovo Pacchetto Automotive, richiesto da tempo, che mira a offrire maggiore prevedibilità ai produttori di veicoli. La commissaria ha sottolineato che, per troppo tempo, l’Unione europea ha fatto sentire in colpa chi guida un'auto, e ora si cerca di cambiare questa percezione. La proposta si concentra sulla possibilità di adattarsi alle nuove norme mantenendo la competitività.

(Agenzia Vista) Berlino, 19 marzo 2026 “Il Pacchetto Automotive, ora sul tavolo, è qualcosa che il Parlamento europeo chiede da tempo: sappiamo che ciò di cui i nostri produttori hanno bisogno soprattutto è prevedibilità e il margine di manovra necessario per adattarsi e rimanere competitivi. Ho iniziato questo discorso con un piccolo aneddoto sui miei viaggi in auto attraverso la Germania, fatti apposta. So cosa significa l'industria automobilistica per questo Paese e per questo continente. Per troppo tempo, abbiamo quasi fatto sentire in colpa le persone che guidavano un'auto, o abbiamo reso impossibile la produzione di una versione più economica e compatta, o peggio, in alcuni casi abbiamo sovvenzionato concorrenti provenienti da Paesi terzi". 🔗 Leggi su Open.online

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