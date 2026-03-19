Metsola | Il Parlamento europeo sta accelerando su un accordo commerciale con gli Usa – Il video

Il Parlamento europeo sta lavorando rapidamente per finalizzare un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Il processo di negoziazione si sta sviluppando con un ritmo sostenuto, e il Parlamento si sta impegnando attivamente per portare a termine l'intesa. La discussione riguarda i termini di un possibile accordo tra le due parti, con un focus sulla responsabilità del Parlamento nel portare avanti la trattativa.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 "Quindi, il Parlamento si sta assumendo la responsabilità di dar vita a questo accordo. Stiamo facendo il nostro lavoro, lo faremo correttamente, poiché speriamo di fornire stabilità alla nostra partnership transatlantica e la tanto necessaria prevedibilità alle nostre imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico. Sono quindi molto grata alla squadra negoziale del Parlamento per aver affrontato le reali preoccupazioni dei cittadini in merito, ma noi stiamo mantenendo la nostra parte dell'accordo e andando avanti", così la Presidente del Parlamento europeo Roberto Metsola a una conferenza stampa a Bruxelles per il Consiglio Europeo. 🔗 Leggi su Open.online

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