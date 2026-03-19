Meteo le previsioni in Campania per giovedì 19 marzo 2026

Nelle previsioni meteo per la Campania di giovedì 19 marzo 2026, si segnala che ad Avellino i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge che si assorbiranno nel tardo pomeriggio. In serata, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con circa 6 millimetri di pioggia previsti nel corso della giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 19 marzo 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1455m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nordest, al pomeriggio forti e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 4mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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