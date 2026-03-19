Metaniera russa Arctic Metagaz alla deriva nel Mediterraneo | È una bomba a orologeria va affondata

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una metaniera russa chiamata Arctic Metagaz si trova attualmente alla deriva nel Mediterraneo, transitando tra Sicilia, Libia e Malta. Un ex dirigente dell'ISPRA ha dichiarato che la nave rappresenta una minaccia, definendola una

Mentre l'Arctic Metagaz vaga tra Sicilia, Libia e Malta, l'ex dirigente ISPRA Ezio Amato lancia l'allarme: "È una bomba a orologeria carica di gas e olio combustibile. L'unica soluzione è affondarla dopo averla monitorata con i droni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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