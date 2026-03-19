Metaniera russa Arctic Metagaz alla deriva nel Mediterraneo | È una bomba a orologeria va affondata

Una metaniera russa chiamata Arctic Metagaz si trova attualmente alla deriva nel Mediterraneo, transitando tra Sicilia, Libia e Malta. Un ex dirigente dell'ISPRA ha dichiarato che la nave rappresenta una minaccia, definendola una

Mentre l'Arctic Metagaz vaga tra Sicilia, Libia e Malta, l'ex dirigente ISPRA Ezio Amato lancia l'allarme: "È una bomba a orologeria carica di gas e olio combustibile. L'unica soluzione è affondarla dopo averla monitorata con i droni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tutto quello che riguarda Arctic Metagaz

Temi più discussi: Metaniera russa Arctic Metagaz alla deriva: rischio ambientale nel Mediterraneo centrale; La nave metaniera russa colpita da droni si avvicina a Malta: rischio esplosione; Metaniera russa, rischio disastro ambientale; La metaniera Arctic Metagaz alla deriva nel Mediterraneo dopo l’esplosione.

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Da oltre due settimane la Arctic Metagaz deriva tra Malta, Lampedusa e la Libia dopo un’esplosione a bordo. Trasporta migliaia di tonnellate di GNL e carburante, tra accuse di attacco, sanzioni e timori ambientali - facebook.com facebook

#ArcticMetagaz Update position 2026-03-16 34 54N 013 38E * 83 NM SE Lampedusa 90 NM SW Malta 142 NM NNE Tripoli * Source: Malta Radio OA87 navigational warning navtex. OSINT data and map SCA/RR #Malta #Lampedusa #Libya #MA x.com