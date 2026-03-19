A Messina il 19 marzo alle 18 si terrà un confronto pubblico sui temi sportivi presso l’ex chiesa di Santa Maria Alemanna. L’evento è organizzato dalla Società Cooperativa Calcio Messina e vedrà la partecipazione di vari rappresentanti del settore sportivo locale. L’iniziativa intende discutere delle questioni legate allo sport in città e coinvolgere la comunità in un momento di confronto diretto.

Un confronto pubblico sui temi sportivi si terrà a Messina il 19 marzo alle ore 18 presso l’ex chiesa di Santa Maria Alemanna, organizzato dalla Società Cooperativa Calcio Messina. I candidati alla carica di sindaco discuteranno di infrastrutture, dialogo con le società locali e visione strategica dello sport come pilastro della comunità cittadina. L’iniziativa nasce da un anno di attività della cooperativa, formata dall’unione di tifosi e cittadini che hanno scelto di reagire al declino del calcio messinese per riportare lo sport al centro del dibattito. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina social della stessa organizzazione, rendendo accessibile il confronto a tutta la cittadinanza senza costi di ingresso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina: sport al centro del dibattito elettorale

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