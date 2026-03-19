Messina Denaro andava a Milano per vedere il cugino | cosa ha svelato il pentito Pace prima di suicidarsi

Durante la prima udienza del processo Hydra è stato depositato il verbale di Bernardo Pace, collaboratore di giustizia che si era pentito a febbraio e si è tolto la vita tre giorni fa. Nel suo scritto, Pace ha riferito che Messina Denaro si recava a Milano per vedere il cugino. La deposizione è stata resa nota oggi in aula.

Oggi durante la prima udienza del processo Hydra con rito ordinario è stato depositato anche il verbale del nuovo collaboratore di giustizia Bernardo Pace: si era pentito a febbraio e tre giorni fa si era suicidato. Ecco cosa aveva svelato ai pm di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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