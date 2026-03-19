Mercedes e Y-3 hanno svelato una nuova collezione di abbigliamento ispirata alla Formula 1, caratterizzata da uno stile elegante e curato nei dettagli. La collaborazione tra il marchio automotive e il brand di moda si traduce in capi che combinano design raffinato e ispirazioni sportive, presentando una linea che mira a un pubblico attento all’estetica e alle tendenze. La collezione è stata annunciata di recente e sarà disponibile nelle prossime settimane.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il team Mercedes-AMG Petronas F1 ha subito una profonda trasformazione nella scorsa stagione. Dopo dodici campionati e sei titoli conquistati insieme, Lewis Hamilton ha lasciato la Mercedes per passare alla Ferrari, lasciando il posto al giovane esordiente Kimi Antonelli. Nel frattempo, il team ha anche concluso le sue partnership di lunga data con Tommy Hilfiger e Puma nel settore dell’abbigliamento, siglando invece un nuovo importante accordo con adidas. «La partnership con adidas è arrivata in un momento in cui stavamo ridefinendo noi stessi», afferma il team principal della Mercedes Toto Wolff. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Mercedes e Y-3 hanno appena presentato la collezione di abbigliamento di Formula 1 più elegante di sempre

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