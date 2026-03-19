Mercato Napoli nuovo obiettivo per il terzino | occhi ancora in Liga

Il Napoli sta puntando a rinforzare le fasce laterali per la prossima stagione e secondo Sky Sport ha individuato in Hugo Rincon, terzino destro classe 2003 dell’Atletico Bilbao, attualmente in prestito al Girona, un possibile obiettivo di mercato. La squadra azzurra segue con attenzione le prestazioni del giocatore, valutando un eventuale trasferimento. Rincon è uno dei profili considerati per rafforzare la rosa in vista delle sfide future.

Il Napoli è al lavoro per rinforzare le vie esterne in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Hugo Rincon, terzino destro classe 2003 di proprietà dell’Atletico Bilbao, attualmente in prestito al Girona. Giovane talento sotto osservazione. Il profilo del difensore spagnolo è in linea con i canoni del mercato della società partenopea: Rincon è giovane, duttile e con ampi margini di crescita: perfetto per un club che punta a giocatori per il futuro. La trattativa tra il Napoli è l ‘Atletico Bilbao è ancora in una fase preliminare e le parti non hanno ancora avviato un dialogo formale per definire un’offerta concreta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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