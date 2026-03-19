Mercato Juve prende quota l’idea Spinazzola dal Napoli | ecco l’offerta che hanno in mente i bianconeri per farlo tornare a Torino!

La Juventus sta valutando l'acquisto di Leonardo Spinazzola dal Napoli e ha messo sul tavolo un'offerta per riportarlo a Torino. La trattativa si concentra sulle modalità di trasferimento e sui termini economici, mentre i bianconeri cercano di convincere il giocatore a tornare in Italia. La società ha intensificato le proprie valutazioni in vista della prossima stagione.

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