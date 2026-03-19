Mercato Inter Kone principale obiettivo ma c’è un ostacolo! La situazione

Il mercato dell'Inter si concentra su Kone come obiettivo principale, ma ci sono difficoltà che complicano l'operazione. La società sta lavorando per trovare una soluzione, mentre il giocatore è al centro delle trattative. Finora, non sono stati raggiunti accordi definitivi e le negoziazioni continuano tra le parti coinvolte. La situazione rimane in evoluzione e non ci sono novità ufficiali da comunicare.

Stankovic, l’Inter sborserà 23 milioni: c’è un piano per il classe 2005. La notizia Vicario Inter, Ausilio si muove sul serio: primi contatti! Cosa filtra verso l’estate Esposito Inter, nessun addio! Nerazzurri a lavoro per il rinnovo con adeguamento dell’ingaggio Calciomercato Inter, Ausilio in missione a Londra per allestire la trattativa per Vicario! Le ultime Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Primavera Benfica 2-3: epilogo amaro per i giovani nerazzurri in Youth League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Kone principale obiettivo ma c’è un ostacolo! La situazione Articoli correlati Koné Inter, Chivu impazzisce per lui: le caratteristiche che lo rendono un obiettivo principaledi Redazione Inter News 24Koné Inter, il grande obiettivo per il calciomercato estivo, le caratteristiche che fanno impazzire Cristian Chivu L’estate... Mercato Inter, nerazzurri in pole position per Koné: ma il suo prezzo continua a salire! Ecco la strategia del SassuoloMercato Inter, nerazzurri in pole position per Koné: ma il suo prezzo continua a salire! Ecco la strategia del Sassuolo Mercato Inter, in estate sarà... MERCATO INTER: CONTATTO CON L’ENTOURAGE DEL GIOCATORE, ARRIVA IL VIA LIBERA PER FIRMARE Approfondimenti e contenuti su Mercato Inter Temi più discussi: Dai ritorni di fiamma Koné e Diaby ai prescelti, l'Inter si prepara a cambiare faccia; L'Inter prepara la rivoluzione di giugno: assalto a Koné e Palestra, se parte Bastoni due nomi in pole...; ?? Inter: anche i big a rischio, nel mirino Vicario e Koné. Milan su Kean e Gila; Perché l’Inter vuole Koné e perché sarebbe perfetto per Chivu: i dati spiegano tutto. Mercato, Inter ancora forte su Koné! Ma c’è un problema perché difficilmente a giugno avrà…Manu Koné è il tipo di giocatore che conferisce al reparto quegli elementi che consentirebbero di progredire verso una nuova dimensione ... fcinter1908.it Inter, mai abbandonato il sogno Koné: cosa accadrà in estateI nerazzurri continuano a corteggiare il centrocampista francese ma in estate potrebbero anche non bastare più 40 milioni. msn.com L’Inter sfida il Napoli anche sul mercato: è su Perrone e vuole l’ex Ostigard Corsport: il regista del Como (ex City) piace anche al Napoli. Servirà un'offerta sostanziosa. Ostigard al Genoa è diventato anche goleador. https://www.ilnapolista.it/2026/03/linter-sfida - facebook.com facebook Inter, nome di mercato ‘nascosto’ per l’estate! Un giovane può tornare a Milano per… 1 solo milione x.com