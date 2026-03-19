Mercato Inter decisione presa su di lui | torna! I dettagli

Il mercato dell'Inter ha ufficialmente deciso di far tornare un giocatore chiave, confermando il suo rientro. La decisione è stata comunicata attraverso fonti interne alla società e riguarda un atleta che ha già avuto un ruolo importante in passato. La trattativa si è conclusa con l’accordo definitivo, e ora si attende il ritorno in campo. Seguiranno aggiornamenti sui prossimi passi del club.

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