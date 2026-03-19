Memmenano via alla demolizione della torre piezometrica | intervento atteso da anni

Lunedì 13 aprile inizieranno i lavori per demolire la torre piezometrica dell’acquedotto a Memmenano. La struttura si trova nel centro del paese e l’intervento era stato programmato da tempo. Dopo anni di attese e procedure amministrative, si passa finalmente alla fase di demolizione. L’intervento coinvolge le operazioni di smantellamento della torre, prevista per questa data.

Dopo anni di attese e passaggi amministrativi, prenderanno il via lunedì 13 aprile i lavori per la demolizione della torre piezometrica dell’acquedotto situata nel centro di Memmenano. Un intervento importante per la piccola frazione del Comune di Poppi, destinato a eliminare una struttura ormai inutilizzata e considerata da tempo un elemento di forte impatto visivo. A sottolineare il percorso che ha portato a questo risultato è il gruppo di opposizione Poppi nel Cuore, che esprime soddisfazione per un traguardo le cui basi risalgono al 2019. Proprio in quell’anno, durante la campagna elettorale, la richiesta di demolire la torre emerse chiaramente dagli incontri con i cittadini della frazione. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Memmenano, via alla demolizione della torre piezometrica: intervento atteso da anni Articoli correlati Strada della Mosella, aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria: intervento atteso da anniÈ stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria della strada della Mosella. Intervento chirurgico atteso da 2 anni e mezzo: l’odissea di un pazienteFoligno, 21 gennaio 2026 – “L’ospedale di Foligno tratterà le malattie al seno come quelle urologiche?”.