Meloni-Schlein duello in tv prima del referendum | quando e dove andrà in onda cresce l’attesa

Prima del referendum sulla riforma della giustizia, si svolgerà un duello televisivo tra Meloni e Schlein. L’evento è programmato per una data e un orario ancora non comunicati e attirerà l’attenzione di molti. La discussione tra i due leader politici rappresenta un momento di confronto diretto prima del voto. La trasmissione andrà in onda su una rete nazionale.

In vista del referendum sulla riforma della giustizia, il dibattito politico entra nel vivo anche in televisione. Venerdì 20 marzo, dalle 21:30, Enrico Mentana condurrà lo speciale “Si o No”, un approfondimento interamente dedicato al tema. Il programma offrirà un confronto diretto tra le principali figure della politica italiana, con l’obiettivo di chiarire le posizioni sul delicato tema della riforma della giustizia. Tra gli ospiti principali ci sarà Giorgia Meloni, che interverrà in studio per esporre la linea del governo sul referendum. A seguire, spazio anche alla posizione dell’opposizione con Elly Schlein, chiamata a rappresentare il punto di vista del Partito Democratico sul voto imminente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni-Schlein, duello in tv prima del referendum: quando e dove andrà in onda, cresce l’attesa Articoli correlati Referendum, a La7 è duello Meloni vs Schlein. Quando andrà in ondaIn prossimità del voto sulla riforma della giustizia, venerdì 20 marzo dalle 21:30 il giornalista Enrico Mentana condurrà "Si o No", uno speciale di... Schlein incalza Meloni sul caso-Delmastro: «Prenda posizione prima del referendum»Opposizioni all’attacco di Andrea Delmastro e Giorgia Meloni, dopo che sono venuti alla luce rapporti d’affari del sottosegretario alla Giustizia con... Approfondimenti e contenuti su Meloni Schlein duello in tv prima del... Temi più discussi: Crisi in Medio Oriente: Meloni-Schlein, il duello continua; Guerra in Iran, Elly Schlein critica la posizione di Meloni: Invece di fare la premier, fa la commentatrice; Meloni depone la clava e alza la cornetta: sentite le opposizioni; Schlein sfida Meloni: sul referendum la resa dei conti. Referendum, a La7 è duello Meloni vs Schlein. Quando andrà in ondaIn prossimità del voto sulla riforma della giustizia, venerdì 20 marzo dalle 21:30 il giornalista Enrico Mentana condurrà Si o No, uno speciale di approfondimento dedicato internamente al referendum ... msn.com Meloni vs Schlein: Mentana annuncia il duello tv prima del ReferendumIn vista del Referendum Giustizia, ecco il confronto in televisione tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. L'annuncio di Enrico Mentana. newsmondo.it La Costituzione è molto più importante di Calenda, Meloni, Schlein o Conte. Io voterò “sì” perché sono convinto della riforma. Rispetto chi voterà “no”, soprattutto se vota nel merito, non contro qualcuno. Questo rispetto è il rispetto che dobbiamo alla nostra Car x.com La Costituzione è molto più importante di Calenda, Meloni, Schlein o Conte. Io voterò “sì” perché sono convinto della riforma. Rispetto chi voterà “no”, soprattutto se vota nel merito, non contro qualcuno. Questo rispetto è il rispetto che dobbiamo alla nostra Car - facebook.com facebook