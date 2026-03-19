Il presidente del Consiglio risponde alle critiche sulla mancata condanna dell’attacco degli Stati Uniti all’Iran, affermando che non si può essere vigliacchi se non si condanna un’azione di quel tipo. Ha sottolineato che il governo italiano valuta la situazione come pericolosa e ha spiegato che anche questa posizione rappresenta uno scenario rischioso, che riguarda anche il paese.

ROMA, 19 MAR – Dire che il governo italiano condanna l’attacco degli Stati Uniti all’Iran “anche quello è uno scenario pericoloso e lo sarebbe per te e non per gli americani. E nella mia posizione di presidente del Consiglio, mi permetterete.. se non ho queste certezze, ed essendo la sicurezza degli italiani a repentaglio, non è perché sono vigliacca o non lucida. Ma devo fare valutazioni più complesse e sapendo che avranno conseguenze per gli altri”. Così la premier Giorgia Meloni nel podcast “Pulp podcast” con Fedez e Mr Marra. La presidente del Consiglio ha utilizzato all’inizio il ‘tu’ mentre si rivolgeva a Mr Marra, fatto di cui subito dopo si è scusata passando al ‘lei’. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Meloni: ‘non sono vigliacca se non condanno gli Usa’

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