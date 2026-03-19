Meloni da Pulp? Trump con i podcast ha vinto le elezioni

Il 19 marzo 2026, a Roma, si è verificata una partecipazione di Giorgia Meloni al podcast Pulp, condotto da Fedez e Mr. L'evento ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico, mentre nel frattempo, negli Stati Uniti, si segnala che Donald Trump ha ottenuto un grande successo con i suoi podcast, contribuendo alla sua vittoria elettorale.

La premier sceglie Pulp per parlare a giovani e indecisi in vista del voto, seguendo una strategia già decisiva per Trump nel 2024: usare i podcast come canale diretto, virale e poco mediato di consenso politico Roma, 19 marzo 2026 – La partecipazione di Giorgia Meloni a Pulp Podcast, il format condotto da Fedez e Mr. Marra, non è solo un evento mediatico isolato: rappresenta un capitolo emblematico nell’evoluzione della comunicazione politica italiana, che guarda al modello consolidatosi con la vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2024. Trump ha trasformato i podcast in uno strumento decisivo della sua campagna presidenziale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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