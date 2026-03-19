La presidente del Consiglio ha parlato durante il podcast condotto da Fedez e Mr. Marra, affrontando diversi argomenti tra cui la guerra in Medio Oriente e il referendum sulla Giustizia. Ha affermato di non avere elementi certi riguardo alle tesi degli Stati Uniti sull’Iran. La conversazione ha toccato questioni di attualità e si è concentrata su situazioni di interesse internazionale e nazionale.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ospite di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr. Marra. Diversi i temi al centro della puntata tra cui la guerra in Medio Oriente e il referendum sulla Giustizia. Meloni: “A lavoro su de-escalation”. Sul discorso Medio Oriente-Trump “la posizione ufficiale dell’Italia è quella che abbiamo già portato in Parlamento: è che l’Italia non partecipa a questo attacco nei confronti dell’Iran, che non intende partecipare. Quello che noi cerchiamo di fare, chiaramente date le condizioni, è lavorare a una de-escalation “, ha detto la premier. “Stiamo aiutando a difendersi i Paesi del Golfo che sono nostri partner strategici, ma soprattutto perché nell’area ci sono decine di migliaia di italiani oltre a 2. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni da Fedez: “Non ho elementi certi sulle tesi Usa riguardo all’Iran”

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