Meloni a Pulp tra referendum e Iran | Non sono vigliacca se non condanno gli Usa Serve trovare un accordo per l’uranio su scopi civili – Il video

La premier ha partecipato a un evento a Pulp, affrontando temi come il referendum e le relazioni con l’Iran. Ha dichiarato che non condannerebbe gli Stati Uniti per questioni di politica internazionale e ha sottolineato l’importanza di trovare un accordo civile sull’uso dell’uranio. Ha anche confrontato il rischio di una guerra con il pericolo di un attacco nucleare da parte dell’Iran.

«Il punto di vista di chi sta al governo rispetto alle semplificazioni che io leggo su questi temi è: è più pericolosa una guerra oggi per impedire all’Iran di avere una bomba nucleare o è più pericoloso che il regime degli ayatollah possa attaccarmi domani con una bomba nucleare. Quindi, lo scenario diventa un po’ più complesso» si chiede la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai microfoni di “ Pulp Podcast ” di Fedez e Mr. Marra. Dire che il governo italiano condanna l’attacco degli Stati Uniti all’Iran «anche quello è uno scenario pericoloso e lo sarebbe per te e non per gli americani. E nella mia posizione di presidente del Consiglio, mi permetterete. 🔗 Leggi su Open.online

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