Giorgia Meloni è stata ospite di Pulp Podcast, un'intervista che ha suscitato critiche da parte di alcuni esponenti di sinistra. Durante la trasmissione, la leader di Fratelli d'Italia ha espresso alcune sue posizioni, mentre i conduttori, Fedez e altri, hanno partecipato alla discussione. La discussione ha generato reazioni contrastanti, con diverse opinioni sul modo in cui vengono affrontati temi politici e sociali.

Giorgia Meloni non può parlare. Nemmeno se si tratta di una intervista in un semplice podcast. L'ospitata del presidente del Consiglio a Pulp Podcast ha fatto insorgere molti benpensanti di sinistra che hanno attaccato sia la leader di Fratelli d'Italia sia i due padroni di casa: Fedez e mr. Marra. Secondo i critici, la premier non doveva prestarsi a un format di questo topo e i due conduttori dovevano essere più "cattivi" nelle domande a Meloni. Alcuni, come Angelo Bonelli, si sono addirittura lamentati di non aver ricevuto un invito. Mr. Marra, dal canto suo, ha ricordato al portavoce dei Verdi che al podcast ha partecipato Nicola Fratoianni in qualità di leader di Alleanza Verdi e Sinistra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni a Pulp Podcast, "l'unica su cui non posso accontentarvi": spiana la sinistra

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