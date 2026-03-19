Durante un'intervista al Pulp Podcast, la presidente ha dichiarato che votare no rappresenta una trappola e ha criticato le strategie dell’attuale governo. La conversazione si è concentrata anche sulla presenza della leader politica nel programma, definendola una grande opportunità e un grande traguardo. Nessun altro dettaglio riguardo ai contenuti dell’intervista o alle dichiarazioni specifiche è stato fornito.

"Per noi avere qui oggi la presidente Giorgia Meloni è una grande opportunità e un grande traguardo". Fedez apre così l'ultima puntata di Pulp Podcast, che il rapper conduce insieme a Mister Marra. Un'intervista a sua modo storica, quella della premier, sul referendum sulla giustizia, la politica interna e quella estera. Cinquantacinque minuti che (come di consueto) hanno fatto subito gridare allo scandalo le opposizioni. FEDEZ SFIDA LA SINISTRA - "Da 48 ore questa puntata viene recensita senza che nessuno l'abbia vista. Ora potete far finta di averla vista davvero. Giorgia Meloni a Pulp Podcast. Fuori ora su Youtube e Spotify", ha scritto Fedez su Facebook lanciando l'intervista-evento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni a Pulp Podcast, l'intervista. "Votare no è una trappola", anti-governo smascherati

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