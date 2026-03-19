Meloni a Pulp Podcast l' intervista Lei si è chiesto perché? la domanda che inchioda Marra e sinistra

Da liberoquotidiano.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista su Pulp Podcast, la presidente del Consiglio ha affermato che l'invito rappresenta una possibilità importante e un risultato significativo. La conversazione si è focalizzata su alcune domande rivolte a Marra e alla sinistra, con la presidente che ha chiesto loro:

"Per noi avere qui oggi la presidente Giorgia Meloni è una grande opportunità e un grande traguardo". Fedez apre così l'ultima puntata di Pulp Podcast, che il rapper conduce insieme a Mister Marra. Un'intervista a sua modo storica, quella della premier, sul referendum sulla giustizia, la politica interna e quella estera. Cinquantacinque minuti che (come di consueto) hanno fatto subito gridare allo scandalo le opposizioni.  FEDEZ SFIDA LA SINISTRA  - "Da 48 ore questa puntata viene recensita senza che nessuno l'abbia vista. Ora potete far finta di averla vista davvero. Giorgia Meloni a Pulp Podcast. Fuori ora su Youtube e Spotify", ha scritto Fedez su Facebook lanciando l'intervista-evento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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