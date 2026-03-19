Durante un'intervista su Pulp Podcast, la presidente del Consiglio ha affermato che l'invito rappresenta una possibilità importante e un risultato significativo. La conversazione si è focalizzata su alcune domande rivolte a Marra e alla sinistra, con la presidente che ha chiesto loro:

"Per noi avere qui oggi la presidente Giorgia Meloni è una grande opportunità e un grande traguardo". Fedez apre così l'ultima puntata di Pulp Podcast, che il rapper conduce insieme a Mister Marra. Un'intervista a sua modo storica, quella della premier, sul referendum sulla giustizia, la politica interna e quella estera. Cinquantacinque minuti che (come di consueto) hanno fatto subito gridare allo scandalo le opposizioni. FEDEZ SFIDA LA SINISTRA - "Da 48 ore questa puntata viene recensita senza che nessuno l'abbia vista. Ora potete far finta di averla vista davvero. Giorgia Meloni a Pulp Podcast. Fuori ora su Youtube e Spotify", ha scritto Fedez su Facebook lanciando l'intervista-evento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni a Pulp Podcast, l'intervista. "Lei si è chiesto perché?", la domanda che inchioda Marra e sinistra

Articoli correlati

Referendum, Meloni si farà intervistare da Fedez e Marra a “Pulp Podcast”A pochi giorni dal referendum sulla riforma della magistratura, Giorgia Meloni si farà intervistare da Fedez e Marra nel podcast Pulp.

Giorgia Meloni si sfoga prima di Pulp Podcast con Fedez e Mr Marra, replica alle critiche: "Il sospetto è uno"Prima della messa in onda della puntata di Pulp Podcast, Giorgia Meloni risponde alle critiche con un messaggio sui social: “Il sospetto è uno”.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pulp Podcast

Temi più discussi: Giorgia Meloni a 'Pulp Podcast' di Fedez e Mr. Marra; Giorgia Meloni a Pulp Podcast di Fedez per parlare di referendum: Schlein e Conte non hanno accettato; Meloni ospite del podcast di Fedez, 'non si vota sul governo'; Meloni ospite di Fedez e Mr Marra, intervista a Pulp Podcast: Referendum non è voto su di me.

Giorgia Meloni ospite di Fedez al Pulp Podcast: il confronto che scuote il webLa Premier Giorgia Meloni approda sul canale YouTube di Fedez per il Pulp Podcast. Un faccia a faccia tra politica e pop culture ... mondotv24.it

Meloni a Pulp Podcast di Fedez tra Iran e Referendum, cos'ha detto e la polemica su tagli e domande concordateGiorgia Meloni ospite a Pulp Podcast di Fedez e Mr Marra, la replica alle polemiche su presunti tagli e domande concordate: Falsità ... virgilio.it

La premier Meloni intervistata nel Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra: «È più pericolosa una guerra oggi per impedire all'Iran di avere una bomba nucleare o è più pericoloso che il regime degli ayatollah possa attaccarmi domani» - facebook.com facebook

Alla fine della puntata di Pulp Podcast con Giorgia Meloni viene pubblicato questo taglio in cui la premier viene interrotta dal suo staff perché il microfono ostruisce la vista. Lei reagisce così. x.com