Il presidente del Consiglio ha partecipato a un episodio del podcast di Fedez e Mr. Marra, provocando numerose polemiche. La produzione ha precisato che non ci sono stati tagli di merito della puntata. La partecipazione è stata al centro di discussioni sui contenuti trasmessi e sulla versione finale andata in onda. Nessuna informazione ufficiale indica modifiche o censure sulla registrazione.

Il presidente del Consiglio ha partecipato al podcast di Fedez e Mr. Marra, scatenando numerose polemiche soprattutto riguardo ai tagli della registrazione. La produzione ha prontamente spiegato che i tagli riguardano solo cose riguardanti problemi tecnici “Tra le tante falsità che sono state dette in questi giorni, ci sono state anche quelle su potenziali tagli post registrazione, ma non ci sono stati tagli di merito“.Lapartecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alPulp Podcast,condotto da Fedez e Mr Marra,ha acceso il dibattito pubblico ancor prima della messa online completa della puntata.Al centro delle polemiche, le voci su presunti tagli ai contenuti dell’intervista, prontamente smentite dallo stesso programma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni a Pulp Podcast di Fedez, la produzione specifica: “Non ci sono stati tagli di merito della puntata”

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