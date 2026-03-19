La Premier Meloni si trova a Bruxelles per discutere con la Commissione Europea riguardo a una riduzione di 7 miliardi delle risorse destinate alle bollette. La trattativa riguarda deroghe sul sistema di scambio delle emissioni, con l’obiettivo di alleviare gli effetti dei costi energetici su famiglie e imprese italiane. La questione coinvolge questioni finanziarie e politiche tra Roma e Bruxelles.

La Premier Giorgia Meloni sta conducendo a Bruxelles una delicata trattativa con la Commissione Europea per ottenere deroghe specifiche sul sistema di scambio delle emissioni, al fine di mitigare l’impatto dei costi energetici su famiglie e imprese italiane. L’obiettivo è strappare misure temporanee che correggano le distorsioni del meccanismo Ets, il quale pesa per oltre 7 miliardi sul totale dell’energia consumata nel nostro Paese. Il governo italiano non si accontenta delle generiche aperture sulla prossima revisione del sistema di quote di carbonio, ma punta a un intervento ad hoc capace di bloccare l’aumento delle bollette causato dal prezzo marginale del gas. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni a Bruxelles: 7 miliardi in meno sulle bollette

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