Melisa Mireille Jeanine, influencer, e un uomo italiano sono stati arrestati a Bali dopo aver pubblicato un video considerato audace dalle autorità locali. Le autorità indonesiane hanno fermato i due e stanno valutando le accuse contro di loro. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, e il caso è ora al centro dell’attenzione pubblica. Melisa rischia fino a 16 anni di carcere.

Perché Melisa Mireille Jeanine è stata arrestata a Bali?. Il mondo degli influencer torna sotto i riflettori, e stavolta il caso è esplosivo. Melisa Mireille Jeanine, 23 anni, modella francese conosciuta online come “ CallMeSlo ”, è stata arrestata a Bali con accuse pesantissime legate alla produzione e diffusione di contenuti pornografici. Secondo la polizia locale, la giovane avrebbe realizzato video espliciti sull’isola indonesiana, violando le rigide leggi del Paese. Il materiale, diventato rapidamente virale, sarebbe stato poi distribuito su piattaforme a pagamento. Un dettaglio che, per le autorità, trasforma una provocazione social in un reato penale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Melisa Mireille Jeanine e un italiano arrestati a Bali per un video audace: il caso esplode, lei rischia 16 anni

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