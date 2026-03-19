Il conflitto tra Stati Uniti e Iran sta mettendo in difficoltà il flusso di petrolio e GNL verso la Cina, che si trova a dover fare i conti con il rischio di perdere il 45% delle forniture previste. La situazione interessa direttamente i porti e le raffinerie cinesi, che dipendono molto da queste importazioni. La Cina potrebbe dover riconsiderare la sua strategia energetica in risposta a questa crisi.

Dal 2012, la Repubblica Popolare Cinese (Rpc) ha diversificato le fonti di approvvigionamento petrolifero, ma il Golfo Arabico ha mantenuto un ruolo centrale nelle importazioni di greggio. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, minaccia la stabilità del Medio Oriente e gli interessi cinesi nella regione, ma costituisce un’opportunità per Pechino di ridefinire la propria strategia energetica. Al tempo stevvo vanno valutate l’esposizione della Rpc a potenziali interruzioni energetiche mediorientali, sulla base di tre direttrici principali: la concentrazione dei fornitori, i rischi geopolitici e logistici regionali e le opzioni strategiche di mitigazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Medio Oriente: come la Cina potrebbe ridefinire la sua strategia petrolifera

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