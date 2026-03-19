Simone Mazzali, che in passato ha seguito le partite della Spal in serie A partendo da Poggio Rusco con il padre, ora si appresta a lanciare la sua candidatura. La sua esperienza nel mondo del calcio e la sua presenza nelle grandi sfide contro Inter, Juventus e Milan sono parte del suo percorso. Ora Mazzali si prepara a fare il passo successivo, annunciando una nuova iniziativa.

Quando la Spal giocava in serie A, Simone Mazzali (a destra) partiva in auto dalla sua Poggio Rusco assieme al papà per assistere ai big match contro Inter, Juventus e Milan. Percorrendo i 50 chilometri scarsi che separano il comune della provincia di Mantova alla nostra città non immaginava che qualche anno dopo avrebbe indossato quella maglia biancazzurra da protagonista e che lo stadio Mazza sarebbe diventato casa sua. "Mai avrei pensato di arrivare alla Spal, nemmeno tra i dilettanti – confessa il terzino sinistro classe 2002 –. La chiamata di Antenucci nel corso dell’estate non poteva lasciarmi indifferente: certo, ero reduce da un campionato vinto in D, ma questa piazza va oltre la categoria e poi se sono qui è perché all’orizzonte c’è un progetto ambizioso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mazzali lancia la volata

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