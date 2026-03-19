Maxifurto da Prada | un commando porta via migliaia di euro in scarpe

Un commando armato ha assaltato la sede dello stabilimento Prada a Dolo, in provincia di Venezia, e ha portato via centinaia di scarpe. Il furto ha coinvolto un valore di centinaia di migliaia di euro, con i malviventi che sono riusciti a sottrarre il materiale senza essere arrestati. La polizia sta indagando sull'accaduto e ha avviato alcune ricerche per identificare i responsabili.

Un commando armato ha assaltato la sede dello stabilimento Prada di Dolo (Venezia) portando via centinaia di scarpe per un valore di centinaia di migliaia di euro. L’azione con mezzi rubati per ostacolare i carabinieri. La banda, composta da circa sette persone, ha agito stamane intorno alle ore 4 del mattino. Il gruppo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe sfondato con alcuni veicoli l’ingresso dello stabilimento, piazzando anche furgoni e auto, risultate tutte rubate per sbarrare la strada alla vigilanza e alle forze dell’ordine. I carabinieri si sono trovati bloccati nell’ultimo tratto di accesso alla fabbrica e hanno dovuto proseguire a piedi. 🔗 Leggi su Open.online

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Maxifurto da Prada, "commando" ruba scarpe per centinaia di migliaia di euro, Alle 4 del mattino sfondato l'ingresso dello stabilimento di Prada di Dolo, nel Veneziano. - facebook.com facebook

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