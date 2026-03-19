Un giovane di 23 anni è deceduto in un cantiere durante l’orario di lavoro. Il responsabile dei lavori e il rappresentante dell’azienda sono stati assolti dal procedimento legale. La madre del ragazzo ha espresso il suo dolore, chiedendo chi abbia causato la sua morte. La tragedia ha suscitato reazioni di dolore e disapprovazione tra le persone vicine alla vittima.

“Un ragazzo di 23 anni morto sul lavoro non meritava questo. Ci aspettavamo giustizia per Mattia, non tutta questa delusione e un dolore che non ti fa respirare”. La solita voce, carica di energia, di Monica Michielin, lascia il posto a quella rotta dal pianto. Tra le lacrime riesce a commentare la sentenza del processo per la morte del figlio, Mattia Battistetti, il 23enne travolto da un bancale di 15 quintali caduto da una gru il 29 aprile 2021 in un cantiere a Montebelluna (Treviso). Il tribunale di Treviso questa mattina ha condannato in primo grado a un anno e sei mesi con pena sospesa Loris Durante, gruista della Costruzioni Bordignon, Marco Rossi, responsabile del servizio prevenzione e protezion e, e Gabriele Sernagiotto, coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mattia Battistetti morto in cantiere a 23 anni: assolti il responsabile dei lavori e il rappresentante dell’azienda. La madre: “Chi l’ha ucciso?”

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